Трамп отреагировал на ситуацию в Азове

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе между российскими и украинскими кораблями.

США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между Украиной и Россией и предпринимают усилия по решению проблемы. Об этом заявил в понедельник, 26 ноября, американский президент Дональд Трамп, передает CNN.

"Нам не нравится то, что там происходит", – заявил журналистам американский лидер.

По словам Трампа, "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим". "Надеюсь, проблема будет улажена", – подчеркнул президент США.



Trump frames Russia's aggression in Ukraine as a #bothsides issue: "We don't like what's happening either way. We don't like what's happening." pic.twitter.com/tl120YU7CS — Aaron Rupar (@atrupar) 26 ноября 2018 г.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В связи обострением ситуации президент Петр Порошенко созвал военный кабинет, СНБО и направил в Верховную Раду предложение о введении военного положения на 60 дней. 26 ноября парламент принял законопроект о введении военного положения в Украине на 30 дней.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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