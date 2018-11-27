Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Берлин: Киев должен предоставить доказательства событий на Азове

Комментариев: 1
При этом Урсула фон дер Ляйен призвала Россию отпустить украинских моряков и вернуть корабли.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен
dpa

Украина должна предоставить доказательства конкретных событий 25 ноября, в результате которых Россия захватила украинские суда и военных в Азово-Керченской акватории. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

По ее словам, обстоятельства инцидента до сих пор не полностью ясны, однако критически важно избежать эскалации конфликта.

"Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход по водным путям, и она не должна действовать непропорционально", - сказала министр.

При этом Урсула фон дер Ляйен призвала Россию отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

"Вопрос в уважении территориальной целостности и в желании не допускать споров. Кремль нарушил эти правила и принципы за последние годы. В этой нынешней ситуации обе стороны, Россия и Украина, должны продемонстрировать, что они активно способствуют деэскалации", - добавила министр.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили обострении ситуации в Азовском море. В частности, российский лидер попросил канцлера "повлиять" на Украину.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    27.11.2018, 15:40
Оценка:  0
Peyot
если бы эта фрау рибентроп 2 хотя бы в общих чертах понимала что такое международное сухоходство она бы не молола бред про доказательства... очередная некомпетентная подстилка какого то высокопоставленного фон барона!
*******    27.11.2018, 15:10
Оценка:  +4
*******
Украинские корабли были в своих территориальных водах, где их обстреляли и захватили, какие еще факты ей нужны?

Оно понятно, что бабки на РФ немцы зарабатывают, но не все же деньгами меряется
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь