В Стамбуле прошел митинг в поддержку Украины

Участники митинга выступили за то, чтобы Турция присоединилась к антироссийским санкциям ЕС и США.

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В столице Турции Стамбуле прошла акция в поддержку территориальной целостности Украины, люди протестовали против российской агрессии, в частности ее последнего проявления в Азовском море.

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Мероприятие под названием Нападающая Россия организовала крымскотатарская община Стамбула. Поддержать организаторов пришли представители украинских общественных организаций.

Митингующие держали в руках крымскотатарские, турецкие и украинские флаги, а также плакаты с лозунгами: Путин, остановись, прекрати войну!, Крым без России, Крым – родина крымских татар, Останови оккупацию, Мы за территориальную целостность Украины.

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Во время акции председатель крымскотатарской общины Джелял Ичтен зачитал резолюцию для прессы. Авторы резолюции призывают Кремль прекратить провокации в отношении Украины.

Согласно документу, крымскотатарская община Турции “категорически не приемлет оккупацию крымского полуострова, выступает за территориальную целостность Украины и против российской агрессии, в частности, недавнего нападения на украинские корабли со стороны России“.

Диаспора крымских татар Турции также обратилась к турецкой власти, общественным организациям и СМИ, подчеркнув, что крымские татары и украинцы нуждаются в их поддержке и правильном освещении российской агрессии. Джелял Ичтен выразил надежду, что Турция не останется в стороне и присоединится к санкциям, которые ввели Европейский союз и Соединенные Штаты Америки.

Как сообщалось 29 ноября, Украина намерена просить перекрыть для России пролив Босфор.