Двух иностранцев задержали на военной базе в Швеции
Гражданство задержанных и цель их проникновения на базу ВМФ Швеции на острове Муске неизвестны.
На территории базы Военно-морского флота Швеции на острове Муске были задержаны два иностранца, сообщает в воскресенье, 2 декабря, Expressen со ссылкой на военных.
Неизвестные были обнаружены охранниками. При задержании был произведен предупредительный выстрел.
Гражданство задержанных, а также цель их проникновения на базу неизвестны. Злоумышленникам грозит тюремное заключение или штраф.
Напомним, ранее в Нигерии боевики сожгли военную базу, погибли около 100 военных. На военной базе в Турции от взрыва пострадали 25 военнослужащих.
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