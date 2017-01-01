Двух иностранцев задержали на военной базе в Швеции

Гражданство задержанных и цель их проникновения на базу ВМФ Швеции на острове Муске неизвестны.

На военную базу в Швеции пробрались неизвестные TT Nyhetsbyran



На территории базы Военно-морского флота Швеции на острове Муске были задержаны два иностранца, сообщает в воскресенье, 2 декабря,

На территории базы Военно-морского флота Швеции на острове Муске были задержаны два иностранца, сообщает в воскресенье, 2 декабря, Expressen со ссылкой на военных.

Неизвестные были обнаружены охранниками. При задержании был произведен предупредительный выстрел.



Гражданство задержанных, а также цель их проникновения на базу неизвестны. Злоумышленникам грозит тюремное заключение или штраф.



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