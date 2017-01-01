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Двух иностранцев задержали на военной базе в Швеции

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Гражданство задержанных и цель их проникновения на базу ВМФ Швеции на острове Муске неизвестны.
На военную базу в Швеции пробрались неизвестные
На военную базу в Швеции пробрались неизвестные
TT Nyhetsbyran

На территории базы Военно-морского флота Швеции на острове Муске были задержаны два иностранца, сообщает в воскресенье, 2 декабря, Expressen со ссылкой на военных.
 
Неизвестные были обнаружены охранниками. При задержании был произведен предупредительный выстрел.
 
Гражданство задержанных, а также цель их проникновения на базу неизвестны. Злоумышленникам грозит тюремное заключение или штраф.
 
Напомним, ранее в Нигерии боевики сожгли военную базу, погибли около 100 военных. На военной базе в Турции от взрыва пострадали 25 военнослужащих.

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Теги: Швеция, иностранцы, ВМФ, военная база
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Источник: korrespondent.net

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