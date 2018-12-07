Эксперты отмечают, что Т-80 погубила чеченская война, где танк потерпел ряд унизительных поражений.

Эксперты признали российский танк Т-80 самым худшим в мире из когда либо производимых. Об этом пишет National Interest.

Издание отмечает, что танк невероятно уязвимым, как для своего класса, а также запятнал свою репутацию рядом унизительных поражений, в частности в Чеченской войне.

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Т-80 был последним основным танком разработанным в СССР. Это была первая боевая машина с газотурбинным двигателем, которая позволяла развивать скорость до 70 километров в час, что делало ее одной из самых шустрых в 1980-х годах.

В 90-х годах во время войны в Чечне всплыли все проколы танка, а также неподготовленности армии РФ. Танк был слишком дорогим и потреблял слишком много топлива. Позднее оказалось, что модернизированный Т-64Б лучше и стоит в 3,5 раз дешевле.

Практически у каждой модернизированной модели танка были проблемы с двигателем и его прожорливостью. Необученные солдаты РФ не учитывали особенности двигателей машин и впустую “испаряли“ топливо, когда танки работали на холостых оборотах. Незначительные изменения в пушке, которая могла также стрелять ракетами с лазерным наведением, но из-за своей дороговизны их было только 4 (остальные 387 снарядов обычные), не делали танк оправданным.

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В первые 2 дня Чеченской войны российские войска потеряли около 200 танков Т-80Б и Т-80БВ. Несмотря на выносливость к прямым ударам, десятки этих танков были уничтожены катастрофическими взрывами. Их пушки взрывались после серии ракетных ударов чеченцев из систем РПГ-7В и РПГ-18.

Автоматическая система перезарядки Т-80 имеет фатальный просчет в конструкции. Система складывала готовые к запуску заряды вертикально. Поэтому у танка было уязвимое место, где их защищало только шасси. Точный боковой удар с РПГ чуть выше шасси Т-80 вызывал взрыв зарядов.

Еще одним недостатком Т-80 был ограниченный подъем орудия. В условиях городского боя наводчик просто не мог навести ствол на засевших в подвалах и на крышах. Машина была плохо приспособлена к работе на улицах.

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В то же время, эксперты считают, что далеко не последнюю роль сыграли никудышная подготовка российских танкистов и катастрофическая тактика. Командование РФ вместо признания в своей некомпетентности обвиняло разработчиков. Т-80 ворвались в Грозный без взрывного наполнителя в панелях динамической защиты, что превратило эту защиту фактически в металлолом. Звучали обвинения, что солдаты продавали эти элементы ради прибавки к зарплате.

Въехав в грозный на БТР и БМП российские солдаты не хотели зачищать каждые здания, что делало огромный подарок чеченцам. Командиры армии РФ при этом потерялись, так как не имели правильных карт.

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Армия РФ забыла горький опыт городских боев советских войск во Второй мировой войне. В последующем, РФ отказалась применять Т-80 в боевых действиях и по большому счету начала поставки данных танков за рубеж.

Отметим, что во Второй чеченской кампании Т-80 участие не принимали, как и в операции против Грузии в 2008 году.

Напомним, в октябре экипаж американского танка Abrams назвал главные недостатки российского танка Т-14 Армата. Главным минусом Т-14 танкисты назвали систему автоматической перезарядки 125-миллиметровой пушки.