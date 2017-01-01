Все десять вагонов экспресса из 198 пассажирами сошли с рельсов на скорости 103 км/ч, пострадали минимум 14 человек.

В Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере, 14 человек. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает Yonhap News.

По данным издания, экспресс, в котором находились 198 пассажиров, направлялся из Канина в Сеул. Все десять вагонов поезда сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (00:35 по киевскому времени), примерно через пять минут после отправления. Известно, что все пострадавшие госпитализированы.

Сообщается, что Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило специальную группу для выяснения причин инцидента.

Cмотрите фотогалерею: В Южной Корее произошла масштабная авария поезда

Как отмечает корейское издание, это первая крупная авария на железной дороге между Канином и Сеулом, которую открыли в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что первый поезд за последние десять лет отправился из Южной в Северную Корею. Поездка продлится 18 дней.

Накануне стало известно, что вскоре будет запущен контейнерный поезд между Китаем и Евросоюзом, который будет проходить через территорию Украины.

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