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ЕП принял резолюцию по санкциям против России

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Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций Евросоюза против России.
Европарламент принял резолюцию по санкциям против России
Европарламент принял резолюцию по санкциям против России
Пресс-служба ЕП

Европейский парламент в среду, 12 декабря, одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные в Черном море, не будут освобождены. Об этом пишет Европейская правда.

Отмечается, что 433 европарламентария проголосовали "за", 105 - "против", воздержались 30 депутатов.

Европарламентарии требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.

"Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации", - говорится в резолюции.

Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.

"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в документе.

Ранее Европарламент призвал ввести новые санкции против России. Также СМИ сообщали, что Европейский совет на саммите 13-14 декабря в Брюсселе продлит санкции против России на шесть месяцев.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. 

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия назвала действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Также МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

 

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Теги: Украина-Россия, моряки, резолюция, санкции, Европарламент, украинские моряки, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Простакк    12.12.2018, 21:02
Оценка:  -1
Простакк
Статус военнопленных?А почему не статус выживших жертв сексуальных маньяков?)))))))))
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