Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РПЦ попытается повлиять на "ситуацию в Украине"

Комментариев: 6
Создание Православной церкви Украины "отбросит украинское общество еще дальше от мира", считают в Москве.
Объединительный собор состоялся 15 декабря
Объединительный собор состоялся 15 декабря
depositphotos.com

Русская православная церковь продолжит пытаться повлиять на ситуацию в Украине в связи с созданием независимой церкви.

Читай также: Новость о захвате храма в Виннице - фейк российских СМИ

Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью RT 24 декабря.

Для этого РПЦ будет обращаться в международные правозащитные организации. В Москве считают, что создание в Украине новой православной церкви “не приведет к решению религиозной ситуации в стране и гражданскому миру“.

Читай также: На Объединительном соборе выбрали главу Единой церкви

“Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и произойдет 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса“, - сказал Легойда.

Ранее сообщалось, как проходил Объединительный собор в Киеве.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: УПЦ МП, РПЦ, православная церковь, московский патриархат, автокефалия, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Хитрый-Лис    24.12.2018, 14:36
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
Чем дальше от "русского "мир"" тем лучше
СветБобра    24.12.2018, 11:06
Оценка:  +8
СветБобра
Сталінсько- берієвський патріархат, за старою звичкою, видає на гора мегатонни брехні.
donizete    24.12.2018, 10:59
Оценка:  +7
donizete
От какого мира? От русского?
balashovka3    24.12.2018, 11:20
Оценка:  +6
balashovka3
если да, тогда всё правильно сделано))
big-pronto36    24.12.2018, 10:40
Оценка:  +6
big-pronto36
Мокщанцы идите лесом!!!!!!!!!!
CrespoxUA    24.12.2018, 10:26
Оценка:  -3
CrespoxUA
Давно пора!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь