РПЦ попытается повлиять на "ситуацию в Украине"

Создание Православной церкви Украины "отбросит украинское общество еще дальше от мира", считают в Москве.

Русская православная церковь продолжит пытаться повлиять на ситуацию в Украине в связи с созданием независимой церкви.

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Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью RT 24 декабря.

Для этого РПЦ будет обращаться в международные правозащитные организации. В Москве считают, что создание в Украине новой православной церкви “не приведет к решению религиозной ситуации в стране и гражданскому миру“.

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“Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и произойдет 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса“, - сказал Легойда.

Ранее сообщалось, как проходил Объединительный собор в Киеве.