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Третья мировая может начаться в Украине - эксперт

Комментариев: 5
Мир вспомнил об Украине после захвата украинских кораблей и моряков в Керченском проливе, отмечает профессор Военного колледжа сухопутных войск США.
Местом начала новой мировой войны может стать Украина
Местом начала новой мировой войны может стать Украина
EPA/UPG

Местом начала новой мировой войны может стать Украина, считает профессор Военного колледжа сухопутных войск США Роберт Фарли. Об этом он написал в блоге на сайте National Interest 22 декабря.

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"Сегодня же, когда мощь Китая продолжает расти, а Россия решительно отвергает нормы международного порядка, перспектива конфликта между крупными державами снова стала реальной", - пишет эксперт.

Среди мест начала третье мировой называется Южно-Китайское море, Украина, Персидйски залив, Корейский полуостров и "самое неожаданное место".

Что касается Украины, то, как пишет эксперт, мир вспомнил о ней, когда инцидент в Керченском проливе обернулся атакой и захватом украинских военных кораблей.

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"Независимо от того, кто спровоцировал этот инцидент - Россия или Украина (очевидно, что оба правительства сыграли в этом определенную роль) - этот захват украинских кораблей вновь разжег напряженность в рамках того кризиса, который за последние пару лет несколько утих", - пишет Фарли.

Он отмечает, что Россия, "по всей видимости, не слишком заинтересована в том, чтобы нарушать статус кво в преддверии выборов в Украине".

"Грядущие выборы, вероятно, не изменят исходного соотношения сил, однако они могут привнести элемент неопределенности. Учитывая продолжающиеся трения между Россией и США, даже несущественный сдвиг может угрожать тому шаткому балансу, который держался последние несколько лет, в результате чего Восточная Европа может погрузится в хаос", - считает автор.

Как сообщалось ранее, Путин подсчитал, как вырос рейтинг Порошенко с 25 ноября.

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Теги: конфликт, Украина, война, Керченский пролив, Азовское море, Третья мировая
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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МСергей    24.12.2018, 12:52
Оценка:  +1
МСергей
Теперь я знаю кто и как может начать войну.
Шкиряк_и_Зорин    24.12.2018, 12:33
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорин
Это будет огромная честь для страны!
Sinobi-life    24.12.2018, 12:41
Оценка:  -3
Sinobi-life
Тапочки белые приготовил вместе с досками???
Шкиряк_и_Зорин    24.12.2018, 12:47
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Всё равно все там будем! Так хоть помрём интересно! Тебе разве не любопытно увидеть ядерный взрыв?
Василище    24.12.2018, 12:55
Оценка:  -1
Василище
ЗорЯн,он ад боится увидеть))
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