В Беларуси активистов оштрафовали за поддержку украинских моряков

Активисты приносили под посольство РФ кораблики цветов украинского флага в солидарность с украинскими военнопленными моряками.

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В Минске за "участие в несанкционированном мероприятии" оштрафовали двоих активистов и журналистку, которые приносили к посольству РФ бумажные кораблики цветов украинского флага. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

Суд касается акции протеста 26 ноября, когда к посольству России в Минске пришло около десяти человек.

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Они возложили на парапет ограждения бумажные кораблики, окрашенные в цвета украинского флага в знак солидарности с украинскими моряками, обстрелянными и захваченными в плен в Азовском море.

Были оштрафованы активисты Евгений Батура, Светлана Коваленко и журналистка "Новага Часу" Диана Середюк. Сумма штрафа составила по 490 белорусских рублей (6,4 тысячи грн).

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По этой же статье (об участии в несанкционированном мероприятии) суд может оштрафовать активистов Дениса Урбановича и Сергея Тарасенко - их дела еще рассматривают.

Ранее миссия США при ОБСЕ заявила, что Россия может готовить новую провокацию против Украины. Так американцы отреагировали на размещение в оккупированном Крыму новых ракет РФ.