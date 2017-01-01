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В 2018 году в мире убили 94 журналистов

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Впервые за три года количество убитых сотрудников СМИ начало увеличиваться. Наиболее опасной страной стал Афганистан.
В 2018 году выросло число убитых журналистов
В 2018 году выросло число убитых журналистов

В течение 2018 года во время исполнения профессиональных обязанностей были убиты 94 журналиста и работника СМИ. Это на 12 человек больше, чем в предыдущем году. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщает DW со ссылкой на Международную федерация журналистов (IFJ).

Отмечается, что нынешний год привел к изменению действовавшей на протяжении трех лет тенденции на уменьшение жертв среди журналистов.

Самой опасной страной для журналистов стал Афганистан - там были убиты 16 представителей прессы. 11 человек стали жертвами нападений в Мексике, девять - в Йемене, восемь - в Сирии. В Европе были убиты четыре журналиста - во Франции, Болгарии, Турции и Словакии. По словам представителей федерации, число жертв наглядно демонстрирует ситуацию с уровнем безопасности для журналистов в мире.

Всего по данным IFJ, с 1990 года в мире были убиты более 2500 журналистов. Самой опасной страной является Ирак – там погибло более 300 журналистов.

Наиболее резонансными стали убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве королевства в Стамбуле в октябре и февральское заказное убийство репортера издания Aktuality Яна Куциака в Словакии.

В то же время, организация Репортеры без границ сообщала, что по состоянию на середину декабря в мире погибло 80 журналистов. Также сообщалось, что 348 журналистов находятся под стражей.

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Теги: смерть, убийства, статистика, журналист, Журналисты, убийство
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Источник: korrespondent.net

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