Благодаря долгому сухому лету и поздним заморозкам грибы рода Psilocybe продолжают расти даже в конце декабря.

Изменение климата отсрочило наступление первых заморозком в Великобритании, что привели к тому, что любители психоделических грибов могут собирать их даже первого января. Причиной такого явления стала необычно теплая осень, даже по меркам последних лет, сообщает The Telegraph.

Из-за глобального потепления первый осенний мороз наступает на две недели позже обычного на юго-западе Англии и в южном Уэльсе. Даже это значительно продлевает грибной сезон, но 2018 год может быть беспрецедентным.

По словам профессора Линн Бодди, раньше было около 33 дней осеннего плодоношения, но сейчас их более 70, что дает тысячам людей, которые каждую осень охотятся на "волшебные" и просто съедобные грибы по всей Великобритании, больше времени на добычу. В частности, в декабре грибы еще собирали в Дартмуре и в Йоркшире на юге Великобритании.

"Волшебные грибы, как правило, начинают прорастать в сентябре, но в этом году было так тепло, что они не появлялись до октября. Первый сильный мороз означает конец сезона, который обычно приходится на конец ноября, но в этом году в Девоне, судя по прогнозам, я буду собирать грибы в Новый год", - рассказал журналистам один из любителей подобных грибов.

Доктор Патрик Хардинг, автор справочника о грибах Великобритании, говорит, что 2018 год был очень необычным для грибов рода Psilocybe благодаря долгому сухому лету.

Использование подобных грибов в Британии стало популярным в 70-х годах, когда они стало законной альтернативой ЛСД, но в 2005 году их запретили. Однако в 2017-18 годах их употребляли более 200 000 человек в Великобритании, что на треть больше, чем в предыдущем году. Согласно Глобальному исследованию наркотиков в 2017 году, психоделические грибы являются самым безопасным "рекреационным" наркотиком.

Недавние исследования показали, что "волшебные" грибы обладают терапевтическим эффектом и могут помочь в лечении депрессии. Тем не менее, это наркотик, а сбор психоделических грибов - преступление, которое в Великобритании наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Но интересно, что если такие грибы растут на вашей земле, это не является нарушением.

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