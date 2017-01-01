В горах Австрии до семи метров снега, засыпаны отели

Снегопад не утихает уже вторую неделю. В течение прошлых дней жертвами лавин стали уже 10 человек.

В Австрии в результате снегопадов, которые продолжаются уже две недели, в некоторых горных районах выпало до семи метров снега. Об этом сообщает Укринформ.

По сообщениям австрийских СМИ, в течение прошлых дней в Австрии жертвами лавин стали уже 10 человек.

Во многих регионах ввели чрезвычайную ситуацию. Семь метров снега лежит на горном хребте Нордкетте (Тироль). На Гохкари (Нижняя Австрия) выпало шесть метров.

Кроме того, до пяти метров снега лежит на некоторых горных склонах в федеральных землях Зальцбурга, Штирии и Форальберга. Тысячи людей, в том числе туристы, заблокированны в небольших коммунах и курортах. Худшая ситуация в Зальцбурге, где отрезанными от окружающего мира остается 41 тысяча человек.

Также в Штирии на 15 января лавина сошла на горнолыжный курорт Рамзау-ам-Дахштайн, накрыв две гостиницы, из которых были эвакуированы около 60 человек. Сход снега произошел около час ночи. Сила лавина была такой, что в гостиницах выбиты стекла. Снег попал внутрь комнат, также засыпало припаркованные рядом автомобили.

Как сообщалось, самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию. Они продолжаются с 6 января.

За минувшие выходные на горнолыжных курортах погибли пять человек, один турист числится пропавшим без вести.

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