Власти Австралии призвали "уважать" вомбатов

Дикие животные стали обязательным аксессуаром для селфи из-за привлекательности и спокойного нрава.

На австралийском острове Марайя, который является национальным парком, установят знаки для туристов, призывающие с уважением относиться к животным "с мехом и перьями", а особенно – к вомбатам. Об этом в среду, 16 января, сообщил телеканал CNN.

Как отметил представитель национального парка, никакого особенного инцидента не произошло, однако активность людей, желающих сфотографироваться с животными, растет.

Туристов, в частности, призывают не преследовать животных и их детенышей, не брать их в руки, не подходить слишком близко, не оставлять после себя мусор.

"Мы просим людей принимать тот факт, что вомбаты - дикие животные, и уважать их", - подчеркнул директор агентства по туризму Тасмании Джон Фицджеральд.

На острове Марайя обитает большое количество вомбатов – сумчатых животных, внешне напоминающих небольших медведей или очень крупных хомяков.

Ранее сообщалось, что австралийский вомбат по кличке Хейзель перепутал стиральную машинку с норой.

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