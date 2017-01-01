Власти Австралии призвали "уважать" вомбатов
На австралийском острове Марайя, который является национальным парком, установят знаки для туристов, призывающие с уважением относиться к животным "с мехом и перьями", а особенно – к вомбатам. Об этом в среду, 16 января, сообщил телеканал CNN.
Туристов, в частности, призывают не преследовать животных и их детенышей, не брать их в руки, не подходить слишком близко, не оставлять после себя мусор.
"Мы просим людей принимать тот факт, что вомбаты - дикие животные, и уважать их", - подчеркнул директор агентства по туризму Тасмании Джон Фицджеральд.
На острове Марайя обитает большое количество вомбатов – сумчатых животных, внешне напоминающих небольших медведей или очень крупных хомяков.
Ранее сообщалось, что австралийский вомбат по кличке Хейзель перепутал стиральную машинку с норой.
Столицу Австралии "атаковали" кенгуру
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet