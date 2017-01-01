Один на 750 тысяч: В Канаде заметили редкого енота

Альбиносы очень редко встречаются в природе среди енотов.

В канадской провинции Онтарио был замечен редкий енот-альбинос.

Об этом накануне сообщило агентство CTV News.

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Отмечается, что животное на этой неделе увидела жительница городка Сифорт Трейси Нэш. Сначала она решила, что это – опоссум. Но, присмотревшись внимательнее, поняла, что это редкий енот-альбинос.

По словам Нэш, животное просидело у окна ее дома несколько минут, и сбежало.

Отмечается, что альбиносы очень редко встречаются среди енотов – один на 750 тысяч животных.

Как сообщалось в ноябре, в США пьяный енот загремел в полицию.