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Один на 750 тысяч: В Канаде заметили редкого енота

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Альбиносы очень редко встречаются в природе среди енотов.
Енота-альбиноса заметили в городке Сифорт
Енота-альбиноса заметили в городке Сифорт
Трейси Нэш / CTV News

В канадской провинции Онтарио был замечен редкий енот-альбинос.

Об этом накануне сообщило агентство CTV News.

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Отмечается, что животное на этой неделе увидела жительница городка Сифорт Трейси Нэш. Сначала она решила, что это – опоссум. Но, присмотревшись внимательнее, поняла, что это редкий енот-альбинос.

По словам Нэш, животное просидело у окна ее дома несколько минут, и сбежало.

Отмечается, что альбиносы очень редко встречаются среди енотов – один на 750 тысяч животных.

Как сообщалось в ноябре, в США пьяный енот загремел в полицию.

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Теги: животные, Канада, животное, видео, альбинизм, альбиносы, енот
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