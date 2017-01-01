На заседании Совета федерации РФ арестовали одного из сенаторов

В Москве произошло громкое задержание политика с Кавказа.

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В столице Российской Федерации Москве 30 января сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний Совета федерации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в заседании верхней палаты Госдумы России.

“Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала“, - сказал источник.

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Он добавил, что Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

“Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ (“Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем“, - уточнил источник.

Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны. Стоит отметить, что Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.

Как сообщалось, в Киеве экс-главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковскогои его заместителя Василия Стоецкого задержали на заседании Кабмина 25 марта 2015 года. Против экс-главы ГСЧС открыли четыре уголовных дела. Однако в 2018 он пытался восстановиться в должности.