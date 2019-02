В Париже произошел пожар: семеро погибших

Читай также: Пожар в Москве: число погибших выросло до восьми

В восьмиэтажном жилом доме в фешенебельном районе Парижа ночь на вторник, 5 февраля, вспыхнул пожар. Семь человек погибли, 28 пострадали.

Об этом сообщает радиостанция RTL.

Отмечается, что пожар произошел на улице Эрланже в 16-м округе Парижа. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

На месте ЧП работают около 200 пожарных. Жителей соседних домов эвакуировали. Причина возгорания пока неизвестна.

— #BREAKING: Paris fire service says 7 people are dead and at least 28 injured in a blaze in a residential building.



-AP#France #Paris pic.twitter.com/gnD3DVT0Tq