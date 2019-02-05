Пару россиян задержали в Малайзии: Жонглировали ребенком

Гимнастические трюки с ребенком родители демонстрировали прохожим на улице.

Он — веган и музыкант, она — художник

Пару из России задержали в Малайзии, потому что они жонглировали ребенком на улице на глазах у прохожих.

Соответствующее видео публикуют в сети.

Уточняется, что полиция посчитала, что действия родителей создают опасность для жизни ребенка и им грозит до 10 лет.

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Предположительно, Михаила и Екатерину обвиняют в нарушении местного закона о негуманном обращении с детьми. В ближайшее время решение по делу должен принять прокурор. Вероятнее всего, пару депортируют из страны. После задержания позже пару отпустили из полиции.

Известно, что эта пара россиян много путешествует по Азии, они занимаются творчеством. Он — веган и музыкант. Она — художник.

При этом, в эфире росТВ о событии рассказывают буднично, отмечая, что “может то, что возмутило азиатских прохожих, в России для многих вовсе не шок“.

Как сообщалось в апреле 2018, пьяная россиянка в Дубае укусила полицейского и разбила головой стекло авто.