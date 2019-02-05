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Пару россиян задержали в Малайзии: Жонглировали ребенком

Комментариев: 5
Гимнастические трюки с ребенком родители демонстрировали прохожим на улице.
Он — веган и музыкант, она — художник
Он — веган и музыкант, она — художник

Пару из России задержали в Малайзии, потому что они жонглировали ребенком на улице на глазах у прохожих.

Соответствующее видео публикуют в сети.

Уточняется, что полиция посчитала, что действия родителей создают опасность для жизни ребенка и им грозит до 10 лет.

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Предположительно, Михаила и Екатерину обвиняют в нарушении местного закона о негуманном обращении с детьми. В ближайшее время решение по делу должен принять прокурор. Вероятнее всего, пару депортируют из страны. После задержания позже пару отпустили из полиции.

Известно, что эта пара россиян много путешествует по Азии, они занимаются творчеством. Он — веган и музыкант. Она — художник.

При этом, в эфире росТВ о событии рассказывают буднично, отмечая, что “может то, что возмутило азиатских прохожих, в России для многих вовсе не шок“.

Как сообщалось в апреле 2018, пьяная россиянка в Дубае укусила полицейского и разбила головой стекло авто.

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Теги: россияне, туризм, задержание, Азия
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Комментариев (7)
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VSHIVANKA    05.02.2019, 12:27
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЭТО ЖОНГЛИРОВАНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА ....
ПОПУЛЯРНА ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА , ВИДЕО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ В ИНЕТЕ КАК ГРЯЗИ ....)))
Миротворение    05.02.2019, 12:45
Оценка:  +1
Миротворение
Интересно,а есть долговременные результаты такого воспитания.Как у выросших со здоровьем,с суставами?
VSHIVANKA    05.02.2019, 12:55
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЕСЛИ ЗАНИМАТЬСЯ С РЕБЁНКОМ С МЛАДЕНЧЕСТВА , ТО ЭТО НЕ ПОВРЕДИТ ...
ВО ВСЁМ НУЖНА СНОРОВКА , ЗАКАЛКА , ТРЕНИРОВКА ! )))
KIBARG    05.02.2019, 12:59
Оценка:  0
KIBARG
кривые руки никто не отменял
ВыВсеВрети    05.02.2019, 13:19
Оценка:  0
ВыВсеВрети
И ОТ КУДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО НЕ ПОВРЕДИТ? УЧЕНЫЙ ТЫ НАШ! )))))))
ВыВсеВрети    05.02.2019, 13:17
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ТЫ ПЛОХО УРОКИ УЧИШЬ, МАЛЫШ!
МАМА ОТКЛЮЧИТ ИНТЕРНЕТ!...))))))
И ДА, ОЧКИ КУПИ! МАМУ ПОПРОСИ! )))))))
МНОГИЕ СТРАНЫ (ЦЕВИЛИЗОВАННЫЕ) СЧИТАЮТ ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВОМ! И ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮТ!
KIBARG    05.02.2019, 12:14
Оценка:  0
KIBARG
Конечно у вас на россии, где дикриманизировали домашнее насилие, это не шок.
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