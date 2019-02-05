Украденные драгоценности короля Швеции нашли в мусорном баке – СМИ

Слушания по делу о краже были прерваны сообщением прокурора о находке драгоценностей. Теперь эксперты проверяют подлинность.

Королевские драгоценности, которые в прошлом году были похищены из шведского собора во время наглого ограбления, вероятно, обнаружили в мусорном ведре в пригороде Стокгольма. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает The Local.

Мужчина, чья кровь была найдена на месте преступления, сейчас находится под следствием. Во вторник утром по этому делу проходили слушания, однако, они были прерваны после того, как прокурор подтвердил в суде, что пропавшие драгоценности, возможно, были найдены.

Так, по данным шведской полиции, эти предметы были обнаружены охранником на мусорной корзине в пригороде Стокгольма Акерсберга в ночь на вторник. Теперь они будут проверены, чтобы убедиться, что это – те самые драгоценности. Прокурор должен до пятницы сообщить суду, когда процесс может возобновиться.

"Все говорит о том, что похищенные похоронные регалии Карла IX были найдены в районе Стокгольма, но полиция прилагает все усилия, чтобы подтвердить это на 100 процентов", - говорится в сообщении шведской полиции.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что в Швеции похитили корону и державу Карла IX, а также венец его супруги Кристины.

А в октябре шведская девочка нашла в озере тысячелетний меч викингов. Оружие достигает в длину 85 сантиметров, а его ножны выполнены с использованием дерева и кожи.

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