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В НАТО обвинили РФ в уничтожении мирового порядка

Комментариев: 6
Заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что в Альянсе считают Россию своим единственным государственным соперником и она уничтожает мировой порядок.
В НАТО заявили, что Россия уничтожает мировой порядок
В НАТО заявили, что Россия уничтожает мировой порядок
AP

Заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард заявил, что аннексия Крыма изменила североатлантическую среду безопасности. Об этом Эверард заявил в своем выступлении в Европейском парламенте на заседании подкомитета безопасности и обороны, передает Польское радио.

Темой заседания были угрозы европейской безопасности. Вице-председатель вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что после распада Советского Союза многие государства признали мир чем-то данным раз и навсегда.

"В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическую среду безопасности. Мы не были к этому готовы", - заявил Эверард.

Генерал отметил, что Североатлантический альянс имеет одного государственного соперника - Россию.

"Сегодня мы вынуждены помериться с более опасной Россией, которая хочет отстроить свою позицию, уничтожая международный порядок", - добавил Эверард.

По его мнению, намерением Москвы является не победа в длительной войне, а реализация коротких кампаний с конкретной целью, с помощью гибридной войны, в которую входят стратегическое запугивания, дезинформация и дестабилизация.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО беспрецедентно концентрирует войска на границах России.  Генсек НАТО также объяснил расширение Альянса на Восток. Боевые силы Североатлантического Альянса впервые в истории находятся в этой части Европы.

 

 

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Теги: Россия, НАТО, безопасность, РФ, мировой порядок, Россия-НАТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Люблю_Украину    24.02.2019, 12:57
Оценка:  0
Люблю_Украину
Россия это такой "Спартак" который поднимает весь мир против "единственно правильного " долларового порядка США. Еще Китай бузит. Но Китай это вообще гигант. Еще 10-20 лет и они будут во всем первыми, и в вооружении и в технологиях, людской ресурс у них вообще топ мира. Скоро будет все интереснее)
Колишній-східняк    24.02.2019, 12:39
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Лавров заявил, что НАТО беспрецедентно концентрирует войска на границах России - может наконец-то поняли, с кем имеют дело?
realkarta    24.02.2019, 12:36
Оценка:  -1
realkarta
Не бывает одностороннего мирового порядка!значит надо рушить и строить новый!и англосаксам с этим придется смириться!Потому что силенок против России и Китая не хватит при всем желании
Via_dolorosa    24.02.2019, 12:52
Оценка:  0
Via_dolorosa
Для того что б построить новый порядок надо разрушить старый, а это десятки млн. трупов и разваленная экономика на многие десятилетия. Вы готовы на такие жертвы; знаете иногда хорошо ничего не трогать чем заиметь себе ещё большую сраку.
Люблю_Украину    24.02.2019, 12:59
Оценка:  0
Люблю_Украину
Готовы ,только вот не надо про жертвы заливать. Жертвы это результат быстрого переформатирования. Т.е. революций. Если процесс будет растянут на пару десятков лет особенных потрясений Мир не ощутит ,при желании сильных мира договариваться. Ну а если они решат побряцать оружием, тогда да.
VSHIVANKA    24.02.2019, 12:28
Оценка:  0
VSHIVANKA
РОССИЯ НАРУШАЕТ МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПО АМЕРИКАНСКИ ?
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