Адвокаты Януковича возмущены обвинением об отмывании денег через шведский банк
Представители Виктора Януковича грозятся судом шведскому телеканалу SVT, если журналисты не опровергнут провокационные материалы касательно их подзащитного. Об этом адвокат Виталий Сердюк сообщил журналистам Радио Свобода.
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Ранее шведский канал SVT показал в эфире материалы, которые доказывают, что Виктор Янукович отмыл через банк Swedbank более 3,5 млн долларов.
Адвокаты Януковича требуют немедленного опровержения этих обвинений в сторону экс-президента. В противном случае Янукович подаст в суд на журналистов телеканала за клевету.
Реакции телеканала на это заявление пока нет.
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Напомним, шведский телеканал показал в эфире журналистское расследование. Факты, изложенные журналистами доказывают, что экс-президент Украины отмыл через один из шведских банков 34 млн шведских крон, а это больше 3,5 млн долларов.