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Адвокаты Януковича возмущены обвинением об отмывании денег через шведский банк

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Адвокаты экс-президента Януковича требуют от шведских журналистов опубликовать опровержение касательно обвинения их подзащитного в отмывании денег.
Янукович говорит о клевете
Янукович говорит о клевете
EPA/UPG

Представители Виктора Януковича грозятся судом шведскому телеканалу SVT, если журналисты не опровергнут провокационные материалы касательно их подзащитного. Об этом адвокат Виталий Сердюк сообщил журналистам Радио Свобода.

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Ранее шведский канал SVT показал в эфире материалы, которые доказывают, что Виктор Янукович отмыл через банк Swedbank более 3,5 млн долларов.

Адвокаты Януковича требуют немедленного опровержения этих обвинений в сторону экс-президента. В противном случае Янукович подаст в суд на журналистов телеканала за клевету.

Реакции телеканала на это заявление пока нет.

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Напомним, шведский телеканал показал в эфире журналистское расследование. Факты, изложенные журналистами доказывают, что экс-президент Украины отмыл через один из шведских банков 34 млн шведских крон, а это больше 3,5 млн долларов.

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Теги: Виктор Янукович, Отмывание денег, Швеция, суд, опровержение
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