Пожар на железнодорожном вокзале Каира: количество жертв растет

Жуткий пожар на железнодорожном вокзале столицы Египта унес жизни по меньшей мере 25 человек.

Сегодняшняя авария на переполненной станции Рамзес в центре Каира унесла жизни 25 человек. Об этом пишет The Associated Press.

Читай также: Момент взрыва поезда в Каире попал на видео

Сегодня утром поезд на огромной скорости врезался в бетонную платформу. Вследствие этого взорвался бак с топливом. Огонь за считанные минуты перекинулся на другие платформы и здания.

Сам поезд сгорел практически полностью. Число погибших с каждой минутой растет. Сейчас медики называют погибшими 25 человек. 47 людей серьезно ранены. Многие в критическом состоянии.

Сразу после пожара министр транспорта страны Хишам Арафат подал в отставку. Премьер-министр Египта подписал его заявление об отставке.

Читай также: Неизвестные устроили пожар в офисе политической партии в Днепре

Эксперты разбираются в причинах трагедии.

Напомним, сегодня в Киеве горело историческое здание. Пожар удалось оперативно ликвидировать.