Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Румынии проходит многотысячная акция протеста

Комментариев: 0
Протестующие требуют отставки министра юстиции Тудорела Тоадера, а также отмены экстренного постановления об изменении системы правосудия.
Протест в Бухаресте
Протест в Бухаресте

В Бухаресте в воскресенье, 3 марта, проходит многотысячная акция протеста. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что протестующие требуют отставки министра юстиции и выражают поддержку бывшему главному прокурору Управления по борьбе с коррупцией Лауре Кодруца Ковеши.

Манифестанты скандируют "Отставка!", "Ковеши, страна на твоей стороне!", "Румыния - европейское государство".

К акции протеста присоединились жители других крупных городов Румынии, а также актеры и режиссеры многих театров страны.

 

 

Напомним, в Румынии в августе 2018 года прошли наиболее массовые демонстрации против политики премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ. В Бухаресте на улицы вышли несколько десятков тысяч человек. Менее крупные акции протеста состоялись в городах Сибиу и Тимишоара.

В столице Румынии произошли столкновения с жандармерией, которая применила водометы и слезоточивый газ, свыше 400 человек обратились за медицинской помощью

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: протесты, фото, Румыния, протест, акции протеста, Бухарест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь