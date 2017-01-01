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Полякам, которые подожгли венгерский центр в Ужгороде, грозит 12 лет тюрьмы

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Служители Фемиды в Кракове провели очередное судебное заседание по делу умышленного поджога венгерского центра в Ужгороде.
Поляки не сознаются в терроризме
Поляки не сознаются в терроризме
court.gov.ua/fair/

В польском Кракове провели очередное судебное заседание по делу умышленного поджога венгерского центра в Ужгороде. Прокуратура просит для обвиняемых от 10 до 12 лет тюремного заключения, передает Польское радио.

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В Польше судят трех поляков, которых обвиняют в поджоге центра венгров в Ужгороде. Поляки работали в группе, которой руководил Михал Прокопович.

По словам прокуратуры, целью этого поджога не было банальное уничтожение здания. Злоумышленники имели задание обострить отношение Украины и Венгрии. Прокурор сказал, что целью террористов было именно обострение ненависти между украинцами и венграми.

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На данный момент действия поляков классифицируют, как терроризм, но адвокаты категорически не согласны с этим.

Обвиняемые рассказали, что целью было оставить видимые повреждения здания и уничтожить фасад. Больше новой информации суд от них не узнал.

Государственное обвинение просит для лидера преступной группы 12 лет заключения, а для двух его подельников по 10 лет колонии.

Напомним, В Киеве пожар охватил историческое здание. В столице пожар чуть не уничтожил здание, которое представляет историческую ценность.

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Теги: Польша, Украина, Венгрия, суд, поляки
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