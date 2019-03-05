В Швеции сел на мель военный катер: семь пострадавших

Военный катер Минобороны Швеции сел на мель во время учений, в результате чего семь человек пострадали.

В Швеции военный катер министерства обороны страны сел на мель в ходе учений в районе Стокгольмского архипелага, в результате чего семь человек были госпитализированы. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает во вторник, 5 марта, издание Dagens Nyheter.

"Два человека были отправлены в больницу на вертолете, еще пять человек на лодке доставили на берег, где их ждали автомобили скорой помощи", - отметил представитель Минобороны Швеции Даниэль Линдблад.

Известно также, что всего на борту в момент инцидента находились 18 человек.

Ранее в Аргентине два круизных лайнера столкнулись в порту столицы страны Буэнос-Айресе.

Напомним, в июле 2018 года десантный катер столкнулся с опорой Благовещенского моста во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

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