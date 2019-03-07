В Греции выпустили российского бизнесмена, задержанного по запросу Украины

Украина обвиняет Евгения Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

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В Греции освободили россиянина Евгения Калинина, задержанного по запросу Украины. Россиянин и его защита уверены, что дело имело политическую подоплеку.

Об этом сообщил адвокат Яннис Рахиотис, передают РИА Новости.

Соответствующее решение вынес прокурор Афинского апелляционного суда.

“В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера“, - уточнил защитник.

Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его. Проводили россиянина дипломаты из российского посольства в Афинах, добавил Рахиотис.

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Стоит отметить, что в Греции он находился в служебной командировке. Киев обвинил его в нарушении налогового законодательства. Кроме того, как отмечает Страна, Калинина связывают с украинским бизнесменом Сергеем Курченко, которого тоже разыскивают украинские правоохранители. Калинин проработал в Украине около десяти лет, сначала в качестве вице-президента BP Ukraine, а затем - директором нефтеперерабатывающего завода в Одессе.

Экономист включен в список украинского сайта “Миротворец“ из-за “поддержки режима Януковича“.

Как сообщалось 2 марта, в Греции задержали российского экономиста, специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины.