У сотрудника посольства США нашли мину в аэропорту "Шереметьево" - МВД РФ

Мину обнаружили при проверке багажа - у нее был взрыватель, но отсутствовало взрывчатое вещество.

Министерство иностранных дел России обвинило сотрудника посольства США в попытке пронести мину в московский аэропорт “Шереметьево“. Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на ТАСС.

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Инцидент произошел в субботу, 9 марта, в терминале D аэропорта. Мину обнаружили при проверке багажа - у нее был взрыватель, но отсутствовало взрывчатое вещество. Сотрудник дипмиссии объяснил находку тем, что приобрел пустую мину для личной коллекции.

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Мину изъяли и сотрудника посольства допустили к полету. Российское министерство потребовало объяснений от посольства США в Москве.

Ранее сообщалось, что Италия работает над отменой антироссийских санкций.