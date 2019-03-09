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У сотрудника посольства США нашли мину в аэропорту "Шереметьево" - МВД РФ

Комментариев: 3
Мину обнаружили при проверке багажа - у нее был взрыватель, но отсутствовало взрывчатое вещество.
Российское министерство потребовало объяснений от посольства США в Москве
Российское министерство потребовало объяснений от посольства США в Москве
depositphotos.com

Министерство иностранных дел России обвинило сотрудника посольства США в попытке пронести мину в московский аэропорт “Шереметьево“. Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на ТАСС.

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Инцидент произошел в субботу, 9 марта, в терминале D аэропорта. Мину обнаружили при проверке багажа - у нее был взрыватель, но отсутствовало взрывчатое вещество. Сотрудник дипмиссии объяснил находку тем, что приобрел пустую мину для личной коллекции.

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Мину изъяли и сотрудника посольства допустили к полету. Российское министерство потребовало объяснений от посольства США в Москве.

Ранее сообщалось, что Италия работает над отменой антироссийских санкций.

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Теги: мина, РФ, посольство США
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Комментариев (3)
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ixap    09.03.2019, 18:05
Оценка:  +1
ixap
Красивый Аэропорт Шереметьево
Лонгард    09.03.2019, 17:54
Оценка:  0
Лонгард
а танк у него ненашли в чемодане?
ixap    09.03.2019, 18:06
Оценка:  +1
ixap
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