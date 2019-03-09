У сотрудника посольства США нашли мину в аэропорту "Шереметьево" - МВД РФ
Министерство иностранных дел России обвинило сотрудника посольства США в попытке пронести мину в московский аэропорт “Шереметьево“. Об этом сообщает Радио Свобода, со ссылкой на ТАСС.
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Инцидент произошел в субботу, 9 марта, в терминале D аэропорта. Мину обнаружили при проверке багажа - у нее был взрыватель, но отсутствовало взрывчатое вещество. Сотрудник дипмиссии объяснил находку тем, что приобрел пустую мину для личной коллекции.
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Мину изъяли и сотрудника посольства допустили к полету. Российское министерство потребовало объяснений от посольства США в Москве.
Ранее сообщалось, что Италия работает над отменой антироссийских санкций.