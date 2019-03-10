В Москве митингуют за свободный интернет: Задержано 15 человек
В Москве протестуют "против изоляции российского интернета", сообщает УНН со ссылкой на "Медиазону".
Читай также: В Северной Корее проходят парламентские выборы "без выбора"
Еще до начала митинга полицейские задержали 15 активистов, среди которых члены Либертарианской партии России и движения "Весна". Вместе с их синими шариками, активистов отвели в автозак.
Отмечается, что один из членов Либертарианской партии рассказал, что полицейские говорили, что шарики – это "беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия".
Читай также: Акция националистов в Киеве: что они требуют?
Так, сотрудники полиции отобрали у организаторов митинга баннеры с лозунгами и задник для сцены.
По предварительным данным, в митинге участвуют 9,2 тысячи человек. На акции присутствуют политики, общественные деятели и активисты.
Ранее сообщалось, что Путин заявил об угрозе отключения РФ от интернета. Президент России также заявил о необходимости создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят.