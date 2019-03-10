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В Москве митингуют за свободный интернет: Задержано 15 человек

Комментариев: 1
Митинг проходит против изоляции российского интернета.
По предварительным данным, в митинге участвуют 9,2 тысячи человек
По предварительным данным, в митинге участвуют 9,2 тысячи человек
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В Москве протестуют "против изоляции российского интернета", сообщает УНН со ссылкой на "Медиазону". 

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Еще до начала митинга полицейские задержали 15 активистов, среди которых члены Либертарианской партии России и движения "Весна". Вместе с их синими шариками, активистов отвели в автозак.

Отмечается, что один из членов Либертарианской партии рассказал, что полицейские говорили, что шарики – это "беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия". 

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Так, сотрудники полиции отобрали у организаторов митинга баннеры с лозунгами и задник для сцены.

По предварительным данным, в митинге участвуют 9,2 тысячи человек. На акции присутствуют политики, общественные деятели и активисты.

Ранее сообщалось, что Путин заявил об угрозе отключения РФ от интернета. Президент России также заявил о необходимости создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят.

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Теги: Россия, РФ, интернет, свободный интернет, митинги, Москва, изоляция, изоляция российского интернета
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Комментариев (1)
Пролисок    10.03.2019, 17:15
Оценка:  0
Пролисок
Юмористы))Где они в мире свободный интернет сейчас увидели? Даже Фейсбук сотням тысяч рты затыкает.
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