В Москве митингуют за свободный интернет: Задержано 15 человек

Митинг проходит против изоляции российского интернета.

По предварительным данным, в митинге участвуют 9,2 тысячи человек facebook.com

В Москве протестуют "против изоляции российского интернета", сообщает УНН со ссылкой на "Медиазону".

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Еще до начала митинга полицейские задержали 15 активистов, среди которых члены Либертарианской партии России и движения "Весна". Вместе с их синими шариками, активистов отвели в автозак.

Отмечается, что один из членов Либертарианской партии рассказал, что полицейские говорили, что шарики – это "беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия".

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Так, сотрудники полиции отобрали у организаторов митинга баннеры с лозунгами и задник для сцены.

По предварительным данным, в митинге участвуют 9,2 тысячи человек. На акции присутствуют политики, общественные деятели и активисты.

Ранее сообщалось, что Путин заявил об угрозе отключения РФ от интернета. Президент России также заявил о необходимости создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят.