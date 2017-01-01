В парламенте Грузии подрались депутаты

Создавшуюся ситуацию разрядили приставы.

В парламенте Грузии на заседании комитета по юридическим вопросам произошло физическое противостояние между депутатами.

Об этом пишет издание Грузия Онлайн.

Читай также: В Николаеве подрались антикоррупционер и депутат

Сообщается, что физические и словесные оскорбления друг другу нанесли депутат “Европейской Грузии“ Отар Кахидзе и член большинства Ираклий Берая. Кахидзе бросил в Бераю листы бумаги.

Создавшуюся ситуацию разрядили приставы. Известно, что спор касался процедуры рассмотрения законопроекта.

“На заседании комитета по юридическим вопросам обсуждают законопроект парламентского большинства о правилах избрания судей“, - отмечает издание.

Как сообщалось 14 марта, Кива в прямом эфире закатил истерику из-за томоса и украинского языка.