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Кива в прямом эфире закатил истерику из-за томоса и украинского языка

Комментариев: 8
Кандидат в президенты Украины Илья Кива бурно отреагировал на слова политолога о национальном языке и томосе.
Кива не сдержал эмоции
Кива не сдержал эмоции
скриншот из видео

В эфире телеканала Newsone вчера вечером обсуждали тему национальной самоидентичности и духовной составляющей человека. Не странно, что речь шла о томосе и украинском языке.

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На слова политолога Владимира Цибулько о том, что человек без украинского языка и томоса станет “млекопитающим, а не человеком”, Илья Кива ответил ярким монологом.

Политик говорил о том, что своих детей томосом и украинским языком он не накормит. Нужна реальная пища.

На эту реплику его оппонент Цибулько подчеркнул, что человек не может существовать без национальной самоидентичности и духовного компонента.

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Моя дочь является офицером полиции. Она выросла и пошла защищать родину без вашего томоса и «мовы», поскольку я воспитал ее на личных примерах. И она воспитывалась не амебой, а человеком, - сказал Кива в конце дискуссии.

Напомним, в Николаеве подрались антикоррупционер и депутат. Потасовка между депутатом и начальником антикоррупционного департамента произошла в помещении горсовета.

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Теги: Кива, истерика, язык, томос, спор
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Комментариев (8)
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Krimeaman    14.03.2019, 13:18
Оценка:  0
Krimeaman
А что там кстати с томосом?! Патриарх появился свой или нет?!
Зорян_и_Шкиряк    14.03.2019, 13:17
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Кива и активисты начали что-то подозревать!
ВосставшийИзБана    14.03.2019, 13:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"... по-видимому, шизофрения, отягчённая алкоголизмом…" М.А.Булгаков.
lexsus    14.03.2019, 12:58
Оценка:  -1
lexsus
Дебил со справкой.
MATROS    14.03.2019, 12:42
Оценка:  -1
MATROS
Я памятник себе воздвиг нерукотворный - шестнадцать строк в общественной уборной!!!!
Boxerogos    14.03.2019, 12:19
Оценка:  -1
Boxerogos
Поллитролог Цыбулько видимо действительно питается томосами и запивает мовой.Псевдопатриотичные клоуны,народ уже наелся ваших зрелищ.Хлеба охота.
Л_о_л_а    14.03.2019, 12:15
Оценка:  -4
Л_о_л_а
из какого схрона достали этого политолога цыбулькУ?
Это же пещерный человек, редкая дремучесть... И вот ЭТО постоянно пыталось доказать зрителям, что ОНО идет в Европу...)))
Оно же элементарно не умеет себя вести...ни такта, ни воспитания...
Л_о_л_а    14.03.2019, 12:18
Оценка:  -4
Л_о_л_а
А истерику по этих шоу постоянно устраивает шут поярков, так прикольно наблюдать как оно брызжет ненавистью, всех перебивает, ну и поза....никакого уважения ни к студии ни к зрителям...
я не знаю,были ли эти два персонажа в Европе, но им до Европы очень далеко....
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