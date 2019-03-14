Кива в прямом эфире закатил истерику из-за томоса и украинского языка

Кандидат в президенты Украины Илья Кива бурно отреагировал на слова политолога о национальном языке и томосе.

В эфире телеканала Newsone вчера вечером обсуждали тему национальной самоидентичности и духовной составляющей человека. Не странно, что речь шла о томосе и украинском языке.

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На слова политолога Владимира Цибулько о том, что человек без украинского языка и томоса станет “млекопитающим, а не человеком”, Илья Кива ответил ярким монологом.

Политик говорил о том, что своих детей томосом и украинским языком он не накормит. Нужна реальная пища.

На эту реплику его оппонент Цибулько подчеркнул, что человек не может существовать без национальной самоидентичности и духовного компонента.

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Моя дочь является офицером полиции. Она выросла и пошла защищать родину без вашего томоса и «мовы», поскольку я воспитал ее на личных примерах. И она воспитывалась не амебой, а человеком, - сказал Кива в конце дискуссии.

Напомним, в Николаеве подрались антикоррупционер и депутат. Потасовка между депутатом и начальником антикоррупционного департамента произошла в помещении горсовета.