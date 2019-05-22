Супрун в Женеве призвала ООН исключить Россию из Совбеза

Меру предлагается ввести пока РФ не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации.

Об этом она сказала во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Она отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны Российской Федерации. Супрун подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека.

“ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права“, - заявила Супрун.

Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.

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Супрун также призвала ВОЗ и другие международные организации отказаться от российского финансирования, “чтобы не стать заложниками Кремля“. Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.

Как сообщалось 20 мая, Супрун рассказала о работе Минздрава после отставки Гройсмана.