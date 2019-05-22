Супрун в Женеве призвала ООН исключить Россию из Совбеза
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации.
Об этом она сказала во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, сообщает пресс-служба Минздрава.
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Она отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны Российской Федерации. Супрун подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека.
“ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права“, - заявила Супрун.
Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.
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Супрун также призвала ВОЗ и другие международные организации отказаться от российского финансирования, “чтобы не стать заложниками Кремля“. Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.
Как сообщалось 20 мая, Супрун рассказала о работе Минздрава после отставки Гройсмана.