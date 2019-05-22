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Супрун в Женеве призвала ООН исключить Россию из Совбеза

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Меру предлагается ввести пока РФ не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма.
Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя
globallookpress.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации.

Об этом она сказала во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Она отметила продвижение реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны Российской Федерации. Супрун подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека.

“ООН не должны терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права“, - заявила Супрун.

Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.

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Супрун также призвала ВОЗ и другие международные организации отказаться от российского финансирования, “чтобы не стать заложниками Кремля“. Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.

Как сообщалось 20 мая, Супрун рассказала о работе Минздрава после отставки Гройсмана.

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Теги: ООН, Россия, Супрун, оккупация, Донбасс, Крым
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Комментариев (1)
Орест_Пiхва    22.05.2019, 09:46
Оценка:  0
Орест_Пiхва
уляна адольфовна убей себя аб стену.
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