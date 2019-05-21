"Он же знает, что делать": Гройсман призвал Зеленского срочно найти нового премьера

Премьер Владимир Гройсман считает, что кандидатуру нового премьер-министра президент может обсудить сегодня утром на встрече с лидерами фракций.

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Премьер Владимир Гройсман считает, что Владимир Зеленский должен немедленно предложить кандидатуру нового премьер-министра. Об этом он заявил в эфире “Свободы слова“ на ICTV, передает РБК-Украина.

“Считаю, что Владимир Зеленский, который официально вступил в новую должность, должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, нового правительства и работать“, - подчеркнул Гройсман.

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По его словам, новоизбранному президенту необходимо обсудить этот вопрос с лидерами парламентских фракций на ближайшей встрече. “Президент встречается с лидерами фракций, он может этот вопрос там обсудить“, - отметил Гройсман.

Он также добавил, что, когда Зеленский призвал правительство уйти в отставку, то “очевидно знал, что с этим делать дальше“, и готов взять на себя всю ответственность за происходящее в стране.

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Гройсман подчеркнул, что он не держится за должности, принял решение абсолютно сознательно и готов помочь стране, если появятся серьезные проблемы. "Я всегда буду рядом", - заверил премьер.

Напомним, ранее Владимир Гройсман призвал новую власть воздержаться от снижения коммунальных тарифов. Он также заявил в понедельник, что в среду подаст в Раду свое заявление об отставке.