"Настоящий провокатор": в России обвинили Супрун в национализме и русофобии

Представитель МИД РФ указала, что Супрун нанесла вред не России, а украинскому народу.

Исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун обвинили в национализме и русофобии.

Об этом написала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, на своей странице в Facebook.

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Захарова назвала Супрун провокатором, националистом и русофобом из-за заявлений украинского и.о. министра здравоохранения в Женеве.

“Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу“, - написала представитель МИД России.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации. Супрун подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека. Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.

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Также мы писали о том, что Супрун улетела из Украины после инаугурации. Она полетела в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, которая будет проходить с 20 по 28 мая.