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"Настоящий провокатор": в России обвинили Супрун в национализме и русофобии

Комментариев: 3
Представитель МИД РФ указала, что Супрун нанесла вред не России, а украинскому народу.
Россия обвиняет Супрун в национализме
Россия обвиняет Супрун в национализме
facebook.com/ulanasuprun

Исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун обвинили в национализме и русофобии.

Об этом написала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, на своей странице в Facebook.

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Захарова назвала Супрун провокатором, националистом и русофобом из-за заявлений украинского и.о. министра здравоохранения в Женеве. 

“Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу“, - написала представитель МИД России.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации. Супрун подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека. Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.

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Также мы писали о том, что Супрун улетела из Украины после инаугурации. Она полетела в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, которая будет проходить с 20 по 28 мая. 

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Теги: Супрун, Россия, РФ, МИД России, русофобия, национализм, обвинения
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Комментариев (3)
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Хитрый-Лис    22.05.2019, 15:15
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Непруха у лаптеногих. Опять ниже плинтуса опустили и все за одну неделю. То в ООН то Супрун то ли яшо будет.
Духовный_скреп    22.05.2019, 15:01
Оценка:  +2
Духовный_скреп
Машка с вечно немытыми,слипшимися волосами окончательно спилась.
Духовный_скреп    22.05.2019, 15:21
Оценка:  0
Духовный_скреп
А Супрун молодец,Зеленский ошибку совершит,если ее не оставит.Никогда не брала взятки,многим взяточникам на хвост наступила,много реформ провела без должного финансирования.
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