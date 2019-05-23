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РФ на требование НАТО покинуть Крым: “Это наша земля, будем ее защищать”

Комментариев: 3
В Госдуме РФ прокомментировали призыв НАТО покинуть Крым.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Депутаты российской Госдумы ответили на призыв Альянса покинуть аннексированный украинский полуостров. Об этом пишут российские СМИ.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление НАТО является невежливым, передает российский Интерфакс.

Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит, - отметил Слуцкий.

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Он отметил, что заявление НАТО лишний раз подтверждает “общий антироссийский курс Альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России”.

Кроме того, член того же комитета Сергей Железняк сделал еще одно более резкое заявление, пишет Российская газета.

Безосновательные требования представителей Альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского региона… Вранье о нашей стране стало идеологией НАТО, - заявил Железняк.

Напомним, Зеленский публично назвал РФ страной-агрессором. Президент озвучил позицию касательно России.

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Теги: РФ, Слуцкий, Железняк, Госдума, НАТО, Крым
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Комментариев (4)
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LERMI_    23.05.2019, 15:31
Оценка:  +2
LERMI_
Ваша земля каца.пи виключно на кладовищі!
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 16:05
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
А ты чего раскукарекался, воин? Дуй в окоп или на броню - Крым отвоёвывать! )))
Нет команды? Переправляйся на земли врага, режь провода, жги, откручивай рельсы от шпал...
Или думаешь, что покрасил клавиатуру в камуфляж и всё?.. Ниxyя не всё!
Woodbrother    23.05.2019, 16:10
Оценка:  +1
Woodbrother
Лет через 4-5 умирающяя россия будет на коленях ползать перед тем же НАТО. Вот тогда ее можно будет без шума и пыли забить на мясо и чучело
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 16:15
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Вот тогда и обсудим это за чашечкой кофе. А сейчас все эти попукивания выглядят попросту смешно.
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