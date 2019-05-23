РФ на требование НАТО покинуть Крым: “Это наша земля, будем ее защищать”

В Госдуме РФ прокомментировали призыв НАТО покинуть Крым.

Депутаты российской Госдумы ответили на призыв Альянса покинуть аннексированный украинский полуостров. Об этом пишут российские СМИ.

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление НАТО является невежливым, передает российский Интерфакс.

Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит, - отметил Слуцкий.

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Он отметил, что заявление НАТО лишний раз подтверждает “общий антироссийский курс Альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России”.

Кроме того, член того же комитета Сергей Железняк сделал еще одно более резкое заявление, пишет Российская газета.

Безосновательные требования представителей Альянса и фантазии новых властей Украины о возвращении Крыма не имеют ничего общего с будущим российского региона… Вранье о нашей стране стало идеологией НАТО, - заявил Железняк.

Напомним, Зеленский публично назвал РФ страной-агрессором. Президент озвучил позицию касательно России.