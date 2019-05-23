В РФ публично пригрозили Украине из-за первых шагов Зеленского

Россиян возмутило то, что украинский президент попросил США ужесточить санкции против РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично пригрозила Украине обострением отношений между странами спустя три дня после инаугурации президента Владимира Зеленского. Об этом российская чиновница написала на своей странице в Facebook.

Читай также: В Британии запустили юмористическое ток-шоу с анимированным Путиным

Захарова раскритиковала поступок Зеленского, который обратился к властям США с просьбой ужесточить санкции против России. Чиновница МИД РФ заявила, что международное давление никак не влияет на решение властей касательно взаимоотношений с Украиной.

По поводу скандального захвата украинских моряков Захарова заявила, что их ожидает стандартная процедура: следствие, суд, решение суда.

Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут. Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении "дополнительных ограничительных мер" для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам – это ошибка. Большая ошибка, - пригрозила Захарова.

Читай также: РФ на требование НАТО покинуть Крым: “Это наша земля, будем ее защищать”

Напомним, экс-депутат Госдумы Пономарев получил украинское гражданство. Свое новое украинское гражданство Пономарев пообещал использовать на благо Украины.