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В РФ публично пригрозили Украине из-за первых шагов Зеленского

Комментариев: 8
Россиян возмутило то, что украинский президент попросил США ужесточить санкции против РФ.
Захарова пригрозила Украине
Захарова пригрозила Украине
EPA/UPG

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично пригрозила Украине обострением отношений между странами спустя три дня после инаугурации президента Владимира Зеленского. Об этом российская чиновница написала на своей странице в Facebook.

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Захарова раскритиковала поступок Зеленского, который обратился к властям США с просьбой ужесточить санкции против России. Чиновница МИД РФ заявила, что международное давление никак не влияет на решение властей касательно взаимоотношений с Украиной.

По поводу скандального захвата украинских моряков Захарова заявила, что их ожидает стандартная процедура: следствие, суд, решение суда.

Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут. Обращение к США (если оно было) с просьбой о введении "дополнительных ограничительных мер" для разрешения ситуации с задержанными украинскими морякам – это ошибка. Большая ошибка, - пригрозила Захарова.

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Напомним, экс-депутат Госдумы Пономарев получил украинское гражданство. Свое новое украинское гражданство Пономарев пообещал использовать на благо Украины.

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Теги: МИД РФ, Зеленский, Захарова, угрозы
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Комментариев (8)
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LoveFreedom    23.05.2019, 19:12
Оценка:  0
LoveFreedom
"Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия..." как она точно перечислила действия раши по отношению к другим государствам))правда забыла добавить - пиратство и тероризм))
ВыВсеВрети    23.05.2019, 19:06
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
ну и заточка у этого человекоподобного существа, хронический запой!...)))))))))
Boxerogos    23.05.2019, 19:05
Оценка:  -2
Boxerogos
Зе был не в себе после инаугурации,поэтому ему показалось что он по-прежнему на сцене"квартала".Не стоит на подобные заявления обращать внимание.
Ukraineslava    23.05.2019, 18:38
Оценка:  +8
Ukraineslava
Так вроде Путин говорил что санкции только на пользу РФ, так наоборот Зеленского благодарить должны что он им помогает больше получить санкций или я что то не так понимаю ?
fulminate    23.05.2019, 18:27
Оценка:  +7
fulminate
Конечно, с таким запасом прочности, как у россии, можно смело класть на любые санкции. Ведь возраст выхода на пенсию россияненам можно увеличивать хоть до 100 лет и налоги повышать до 100))
fulminate    23.05.2019, 18:28
Оценка:  +6
fulminate
до 100%
whitewo00    23.05.2019, 18:19
Оценка:  +7
whitewo00
А че это машка призналась в "игнорирование российской стороной предложенных Киевом инициатив"?!
Если "международное давление никак не влияет на решение" - то почему об этом постоянно кричать? Короче опять российские внутряки.
andy55524    23.05.2019, 18:07
Оценка:  +6
andy55524
танцуй калинку и вприсядку соси.
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