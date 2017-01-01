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В Грузии заявили, что Саакашвили нанесет вред украинской политике

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Вице-спикер парламента Грузии заявляет, что Саакашвили настоящий лжет и авантюрист.
В Грузии прокомментировали возвращение украинского гражданства Саакашвили
В Грузии прокомментировали возвращение украинского гражданства Саакашвили
facebook.com/SaakashviliMikheil/

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский прокомментировал возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили.

Об этом сообщает Грузия.Online.

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Вольский заявил, что считает Саакашвили авантюристом, ведь он значительно противоречил интересам Запада, когда был президентом Грузии.

Он проигнорировал все рекомендации наших партнеров. Кроме того, Саакашвили - человек, который на каждом шагу... лжет. Исходя из этого, для Украины вовлечение его в определенную деятельность будет не правильным и принесет вред, - отмечает вице-спикер парламента Грузии

В Грузии считают досадным решение украинского президента Владимира Зеленского о возвращении гражданства Саакашвили. Однако, Вольский указал, что в глобальном плане грузино-украинские отношения важнее, чем решения относительно бывшего главы Грузии.

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Напомним, президент Владимир Зеленский изменил указ пятого президента Петра Порошенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили. Согласно новому указу президента, бывший грузинский лидер снова может получить паспорт Украины.

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Теги: Саакашвили, Грузия, Украина, президент, гражданство, возвращение, политика, Зеленский
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