В Гааге завершились слушания по иску Украины против РФ

Арбитражный трибунал приступил к обсуждению дела.

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В Постоянной палате Третейского суда в Гааге в пятницу, 14 июня, завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Об этом передает Дзеркало тижня.

С этого момента Арбитражный суд начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены, - сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун.

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К слову, представитель МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что Арбитражный суд может принимать решение на протяжении нескольких месяцев.

Массун объяснил журналистам, что по итогам рассмотрения спора между странами будет принято решение, которое может предусматривать возмещение убытков согласно приложению 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, РФ обвиняют в нарушении резолюции Генассамблеи ООН. Россия до сих пор не допускает миссию ООН в Крым и продолжает там преследовать инакомыслящих.