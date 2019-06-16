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В Гааге завершились слушания по иску Украины против РФ

Комментариев: 4
Арбитражный трибунал приступил к обсуждению дела.
Судьи приступили к обсуждению
Судьи приступили к обсуждению
wikipedia.org

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В Постоянной палате Третейского суда в Гааге в пятницу, 14 июня, завершились слушания по иску Украины о нарушении Россией права прибрежного государства в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Об этом передает Дзеркало тижня.

С этого момента Арбитражный суд начинает обсуждение дела. Сроки принятия арбитражного решения не установлены, - сообщил представитель суда Хуан Игнасио Массун.

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К слову, представитель МИД Украины Елена Зеркаль сообщила, что Арбитражный суд может принимать решение на протяжении нескольких месяцев.

Массун объяснил журналистам, что по итогам рассмотрения спора между странами будет принято решение, которое может предусматривать возмещение убытков согласно приложению 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Напомним, РФ обвиняют в нарушении резолюции Генассамблеи ООН. Россия до сих пор не допускает миссию ООН в Крым и продолжает там преследовать инакомыслящих.

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Теги: Гаага, суд, трибунал, Украина, Россия
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Комментариев (4)
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BitcoinCash    16.06.2019, 15:56
Оценка:  -1
BitcoinCash
Почему суд в Гааге, а не Пекине или Дели. Как можно доверять еврофашистам?
VikaGraum    16.06.2019, 16:12
Оценка:  0
VikaGraum
Что еще за еврофашисты такие?
Нидерланды (Гаага именно там находится) - очень приветливая и спокойная страна. Разве что битвы между фанатами "Фейеноорда" и "Аякса" случаются, но это к фашизму отношения не имеет. Вон, сенегальцы разгуливают, как у себя дома, и никто их не трогает.
VikaGraum    16.06.2019, 16:15
Оценка:  0
VikaGraum
Да, сейчас в ЕС заметен подъем "правых" сил, но они не фашисты. Они не призывают никого истреблять, а только хотят пересмотреть миграционную политику ЕС в пользу бОльшего учета интересов граждан именно своих стран. Так что не бросайтесь такими ярлыками, пожалуйста.
SINOBI-LIFE    16.06.2019, 16:19
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
А вот рашофашистам можно верить,да лапотный???
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