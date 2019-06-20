Дело МН17: Премьер Малайзии назвал выводы следствия “заговором” против РФ

Результаты расследования катастрофы не убедили премьер-министра Малайзии.

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал итоги международного расследования авиакатастрофы с участием малайзийского “Боинга” МН17 “политическим заговором против Российской Федерации”. Об этом пишет местное издание Star.

Он заявил, что результаты расследования достаточно неубедительны. Поэтому он требует неоспоримых доказательств того, что за атакой стояла именно Россия.

Еще до того, как они (следователи JIT, - ред.) рассмотрели дело, они уже утверждали, что оно (уничтожение "Боинга", - ред.) было сделано Россией, - заявил премьер-министр Малайзии.

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Между тем, журналисты спросили Махатхира Мохамада о том, не связана ли его позиция с тем, что именно Россия является самым крупным покупателем пальмового масла из Малайзии. На этот вопрос премьер ответил, что это никак между собой не связано.

Напомним, США призывают Россию наказать виновных в катастрофе МН17. Помпео выразил полную поддержку работе голландских властей и Совместной следственной группы по расследованию катастрофы.