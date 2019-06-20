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Дело МН17: Премьер Малайзии назвал выводы следствия “заговором” против РФ

Комментариев: 2
Результаты расследования катастрофы не убедили премьер-министра Малайзии.
Премьер Малайзии не верит выводам по делу МН17
Премьер Малайзии не верит выводам по делу МН17
EPA/UPG

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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал итоги международного расследования авиакатастрофы с участием малайзийского “Боинга” МН17 “политическим заговором против Российской Федерации”. Об этом пишет местное издание Star.

Он заявил, что результаты расследования достаточно неубедительны. Поэтому он требует неоспоримых доказательств того, что за атакой стояла именно Россия.

Еще до того, как они (следователи JIT, - ред.) рассмотрели дело, они уже утверждали, что оно (уничтожение "Боинга", - ред.) было сделано Россией, - заявил премьер-министр Малайзии.

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Между тем, журналисты спросили Махатхира Мохамада о том, не связана ли его позиция с тем, что именно Россия является самым крупным покупателем пальмового масла из Малайзии. На этот вопрос премьер ответил, что это никак между собой не связано.

Напомним, США призывают Россию наказать виновных в катастрофе МН17. Помпео выразил полную поддержку работе голландских властей и Совместной следственной группы по расследованию катастрофы.

 

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Теги: Мохамад, РФ, МН17, расследование, заговор, Малайзия
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Комментариев (4)
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Мыкола    20.06.2019, 13:13
Оценка:  0
Мыкола
А где же спутниковые снимки США ? Почему не предъявили? И где свидетельства диспетчера из Днепра ?А куда деть свидетельства независимого эксперта из Германии? Хватит тюльку гнать, рассчитанную на лохов!!!
Бувший_східняк    20.06.2019, 13:04
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Чувака явно подмазали пальмовым маслом вперемешку с нефтедолларами.
Бувший_східняк    20.06.2019, 13:07
Оценка:  -1
Бувший_східняк
Еще до того, как они (следователи JIT, - ред.) рассмотрели дело, они уже утверждали, что оно (уничтожение "Боинга", - ред.) было сделано Россией, - если бы он понимал по-русски и послушал перехваты телефонных разговоров сепаров и "курвторов" сразу после теракта, он бы тоже с первого дня так говорил
sertv-rem    20.06.2019, 13:13
Оценка:  0
sertv-rem
НАФТОДОЛЛЯРИ ВІДБИВАЮТЬ ВСЯКИЙ ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД .
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