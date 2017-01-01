Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Грузии возобновились акции протеста

Комментариев: 0
Тысячи протестующих собрались под зданием грузинского парламента в Тбилиси. Люди требуют проведение внеочередных выборов.

В Тбилиси возобновились протесты у здания парламента. Об этом сообщает грузинская редакция Радио свобода в Facebook.

Сейчас под зданием грузинского парламента в Тбилиси собрались тысячи протестующих вместе с представителями оппозиционных партий.

Демонстранты требуют отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, а также проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Кроме того, сотрудники аппарата грузинского парламента покинули здание после настаивания правоохранителей. Также полиция попросила журналистов покинуть здание. Правоохранители мобилизовали спецтехнику во внутреннем дворе парламента.

Грузия в огне. Что происходит в Тбилиси

Сегодня стало известно, что спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, митинг, протесты, Тбилиси, протест, митинги, Акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь