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Пассажирский самолет врезался в аэропорт во Франции

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Инцидент произошел в Ницце. Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways левым крылом задел здание аэропорта.

Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления, сообщает портал The Daily Star во вторник, 25 июня.
 
Инцидент произошел в аэропорту города Ницца. Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта. По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.
 
В связи с инцидентом в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.



Туристам в грузинских аэропортах будут дарить вино
 
Напомним, ранее в Саудовской Аравии попал под обстрел аэропорт, погиб один человек.

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Теги: самолет, Франция, видео, аэропорт, Ницца
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Источник: korrespondent.net

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