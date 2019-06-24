Пассажирский самолет врезался в аэропорт во Франции
Инцидент произошел в Ницце. Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways левым крылом задел здание аэропорта.
Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления, сообщает портал The Daily Star во вторник, 25 июня.
Инцидент произошел в аэропорту города Ницца. Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта. По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.
В связи с инцидентом в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.
Туристам в грузинских аэропортах будут дарить вино
Y a de la casse a l'a'eroport de Nice, juste ca va co^uter des millions pic.twitter.com/21Fn0pgpzx— Biggie 6+ (@Biileeeel) June 24, 2019
Туристам в грузинских аэропортах будут дарить вино
Напомним, ранее в Саудовской Аравии попал под обстрел аэропорт, погиб один человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент