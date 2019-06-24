Пассажирский самолет врезался в аэропорт во Франции

Инцидент произошел в Ницце. Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways левым крылом задел здание аэропорта.



Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления, сообщает портал

Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления, сообщает портал The Daily Star во вторник, 25 июня.

Инцидент произошел в аэропорту города Ницца. Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта. По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.







Y a de la casse a l'a'eroport de Nice, juste ca va co^uter des millions pic.twitter.com/21Fn0pgpzx — Biggie 6+ (@Biileeeel) June 24, 2019



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В связи с инцидентом в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.

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