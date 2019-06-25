РФ не будет исполнять решения Трибунала касательно пленных моряков

Власти РФ уверены, что суд не имел полномочий рассматривать это дело.

Песков отметил, что моряков возвращать не будут EPA/UPG

Российская Федерация не собирается исполнять решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому пленных украинских моряков должны вернуть в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет Униан.

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Согласно официальной позиции Кремля, Россия проигнорирует требование Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал РФ до 25 июня проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских военнопленных моряков и кораблей, захваченных в районе Керченского пролива.

Этот случай не является подсудимым для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете, - сообщил Песков.

Представитель Путина ответил на вопрос о том, будет ли решение Трибунала полностью проигнорировано российской стороной.

Конечно. Полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию, - добавил Песков.

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Напомним, Зеленский заявил, что пленных украинских моряков скоро вернут. Зеленский также обсудил законопроект, который предусматривает возвращение морякам статуса участников боевых действий.