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В Ницце самолет врезался в аэропорт

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К счастью, пострадавших в результате аварии нет.
Обошлось без жертв
Обошлось без жертв
скриншот из видео

Во Франции произошла авария во время посадки пассажирского самолета в аэропорту Ниццы. Об этом передает ТСН.

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Пассажирский Boeing 777, который принадлежит кувейтской авиакомпании, при посадке в аэропорту Ниццы врезался одну из строительных конструкций. Крыло самолета серьезно пострадало, но пилоту удалось благополучно посадить боинг.

Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал в результате этой аварии. Все отделались легким испугом. 

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Администрация аэропорта приняла решение задержать некоторые рейсы. Результаты аварии ликвидировали несколько часов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, канадская авиакомпания забыла спящую пассажирку в самолете. Женщина уснула во время рейса, а сотрудники авиакомпании не заметили ее и отправили самолет на стоянку. 

 

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Теги: самолет, пассажирский боинг, Ницца, авария
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