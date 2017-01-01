В Ницце самолет врезался в аэропорт

К счастью, пострадавших в результате аварии нет.

Обошлось без жертв скриншот из видео

Во Франции произошла авария во время посадки пассажирского самолета в аэропорту Ниццы. Об этом передает ТСН.

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Пассажирский Boeing 777, который принадлежит кувейтской авиакомпании, при посадке в аэропорту Ниццы врезался одну из строительных конструкций. Крыло самолета серьезно пострадало, но пилоту удалось благополучно посадить боинг.

Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал в результате этой аварии. Все отделались легким испугом.

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Администрация аэропорта приняла решение задержать некоторые рейсы. Результаты аварии ликвидировали несколько часов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, канадская авиакомпания забыла спящую пассажирку в самолете. Женщина уснула во время рейса, а сотрудники авиакомпании не заметили ее и отправили самолет на стоянку.