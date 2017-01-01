Туристам в Египте разрешат бесплатно фотографировать древности
Использовать фотовспышки внутри музеев, в древних гробницах и в храмах по-прежнему будет запрещено.
На всей территории Египта с 1 августа разрешат бесплатно фотографировать и снимать на мобильные телефоны в музеях и возле археологических памятников. Об этом говорится в сообщении египетского министерства по делам памятников древности в Facebook, опубликованном 3 июля.
Отмечается, что такое решение приняло руководство Высшего совета по делам памятников древности страны. Там уверены, что разрешение фотографировать в музеях и в районах археологических памятников должно привлечь в Египет больше туристов.
При этом в Совете предупредили, что использовать фотовспышки внутри музеев, в древних гробницах и в храмах по-прежнему запрещено.
Ранее за использование фотокамер с посетителей достопримечательностей взимали плату, которая зависела от значимости музея или археологического памятника.
Некоторые особо ценные экспонаты фотографировать было запрещено.
Ранее сообщалось, что МИД Египта потребовал от Великобритании возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
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