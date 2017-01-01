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Штурм парламента Грузии квалифицировали как попытку госпереворота

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Участники штурма парламента планировали захватить власть в стране, считает прокуратура Грузии. Сколько людей проходит по делу в качестве обвиняемых, пока неизвестно.
В Грузии штурм парламента расценили как попытку госпереворота
В Грузии штурм парламента расценили как попытку госпереворота

МВД Грузии квалифицировало протесты в Тбилиси в ночь на 21 июня по статьям о массовых беспорядках и о мятеже с целью насильственного изменения конституционного строя. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Грузии в четверг, 4 июля.

Министерство считает, что участники штурма парламента планировали дальнейшие действия по захвату власти, которые привели бы к преступлениям по всей стране. Их намерения нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов, говорят в ведомстве.

В ведомстве также заявили, что в ближайшее время число обвиняемых по этому делу будет увеличено. Надзорное ведомство обещало периодически информировать общественность о ходе следствия.

Также продолжается дело о злоупотреблении силой со стороны полицейских, которые разгоняли протестующих в ночь на 21 июня.

Напомним, что во время протестов в Грузии пострадали 240 человек, двое лишились глаз.

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Теги: Россия-Грузия, Грузия, протесты
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Источник: korrespondent.net

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