От рук родных чаще гибнут женщины: ООН выложила доклад по убийствам
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Ежегодно сотни тысяч человек становятся жертвами умышленных убийств. Почти каждый пятый из них погибает в результате бесчинств организованных преступных группировок, сообщает ООН в докладе, передает УНН.
Большинство жертв убийств – мужчины, однако от рук членов семьи и интимных партнеров чаще погибают женщины. В 2017 году в результате умышленных убийств погибли 464 тысячи человек – в пять раз больше, чем в ходе вооруженных конфликтов.
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В докладе говорится, что за четверть века число людей, погибших от рук убийц, увеличилось – с 395 542 в 1992 году до 464 000 в 2017 году. Однако, с учетом роста численности населения, число убитых в процентном отношении снизилось – с 7,2 убитых на 100 тысяч человек в 1992 году до 6,1 убитых на 100 тысяч человек в 2017 году.
В 2017 году на организованную преступность приходилось 19% всех умышленных убийств.
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С начала 21 столетия жертвами организованных группировок стали столько же людей, сколько их погибло в этот период во всех вооруженных конфликтах.
Напомним, ранее ООН сообщила, что в мире выросло число долгожителей.