В США впервые за 20 лет осуществят смертную казнь

Распоряжение о казни пятерых осужденных за убийство дал генеральный прокурор США Уильям Барр.

Генеральный прокурор Уильям Барр приказал Федеральному бюро тюрем составить график смертных казней пяти заключенных-смертников. Об этом сообщает издание The Independent в четверг, 25 июля.

Он заявил, что высшая мера наказания будет восстановлена ради справедливости, которую заслуживают семьи жертв. Всех пятерых заключенных, которых казнят, осудили за убийства. Некоторые из них были также признаны виновными в пытках или изнасиловании детей и людей пожилого возраста.

"Конгресс прямо санкционировал смертную казнь через законодательный акт, принятый народными представителями в обеих палатах парламента, который был подписан президентом", - сказал Барр.

Издание отмечает, что в США казни обычно проводились на уровне штатов, а не на федеральном уровне. Поэтому нынешнее решение о смертной казни очень отличается, поскольку имеет федеральный характер. Всего в США 29 штатов до сих пор позволяют приговор к смертной казни. Среди них, в частности, Калифорния, Техас, Аризона, Флорида и Орегон. Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Иллинойс и большинство штатов страны отказались от такой практики.

Напомним, что ранее на Шри-Ланке по объявлению нашли двух палачей для первой за 43 года казни.

Также правозащитники сообщили, что в Северной Корее нашли сотни мест публичных казней.

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