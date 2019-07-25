В 2017 году на Южном Урале произошел масштабный выброс радиации - ученые США

Американские ученые выяснили, что завод "Маяк" в РФ был источником радиоактивного облака над Европой в 2017 году.

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Всплеск радиации, который был зафиксирован в виде радиоактивного облака над Европой в 2017 году, произошел из-за утечки на заводе “Маяк“ в России.

Об этом свидетельствует исследование журнала Американской академии наук.

“Данные позволяют предположить, что утечка произошла из ядерного объекта, расположенного на Южном Урале, возможно, с ядерного комплекса “Маяк“. Утечка из аварийного спутника, а также утечка на румынской территории невозможны“, - считают ученые.

В течении двух лет группа ученых анализировала информацию, связанную с этим инцидентом и пришли к выводу, что утечка рутения-106 “без сомнения“ произошла в России. Ее источником был завод, где производят компоненты для ядерного оружия “Маяк“, находящийся в Челябинской области неподалеку от границы с Казахстаном.

В отчете отмечается, что повышенный уровень радиации не угрожал здоровью людей за пределами России. Однако ученые тревожно относятся к тому, что Москва тогда отказалась брать на себя ответственность из-за выброса, утверждая, что “Маяк“ не мог тогда быть источником радиации.

Эта задержка с обнаружением места выброса радиации лишила ученых данных, которые могли бы помочь предотвратить другой массив утечки радиоактивных веществ.

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Напомним, в ноябре 2017 года над Европой возникло радиоактивное облако. Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) основываясь на погодных условиях, предположил, что утечка вероятнее всего произошла к югу от Уральских гор. Это указывало на Россию или Казахстан.

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