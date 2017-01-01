В Швеции появился "налог" на попрошайничество

Чтобы получить официальное разрешение на попрошайничество в Эскильстуне, теперь нужно зарегистрироваться и заплатить около 23 евро с последующими административными сборами.

Город Эскильстуна стал первым муниципалитетом в Швеции, который ввел разрешения на попрошайничество. Об этом сообщила местная газета Nyheter24 в пятницу, 2 августа.

Для получения соответствующего разрешения нищие должны либо заполнить электронную форму онлайн, либо обратиться в отделение полиции. Стоимость разрешения составляет 250 шведских крон (23 евро), кроме того, будет взиматься административный сбор.

При этом, заявитель должен находиться на территории страны легально и иметь шведский номер социального страхования. Новые правила вступили в силу с 1 августа.

По данным СМИ, ни одного запроса на получение разрешения полиция в первый день действия новых правил не получила. За соблюдением новых правил будут следить муниципальные работники и полиция. Если у нищего не обнаружат соответствующего разрешения, у должностных лиц есть право оштрафовать его.

Напомним, что ранее СМИ рассказали о "бизнесе" на попрошайках в метро Киева.

Также сообщалось, что в метро Харькова произошла драка из-за попрошайки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet