В Москве умерла известная украинская модель Playboy

В 2013 году девушка на протяжении месяца была лицом журнала Playboy.

В Москве 11 августа умерла диджей Жанна Рассказова. Девушке стало плохо на улице – она потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую, но медики не смогли помочь.

По данным росСМИ, 29-летняя Рассказова умерла из-за передозировки наркотиков.

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Девушка работала диджеем и моделью, увлекалась серфингом. В 2013 году на протяжении месяца была лицом журнала Playboy, для которого снялась в откровенной фотосессии. Жанна Рассказова родилась в Киеве, откуда переехала в Москву. В российской столице выступала в клубах и на различных мероприятиях. Она с детства интересовалась музыкой, фотографией и модой.

Как сообщалось 29 июля, в Москве в чемодане нашли тело известной секс-блогерши.

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