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В Москве умерла известная украинская модель Playboy

Комментариев: 7
В 2013 году девушка на протяжении месяца была лицом журнала Playboy.
Предполагают. что Жанна умерла от передозировки наркотиков
Предполагают. что Жанна умерла от передозировки наркотиков

В Москве 11 августа умерла диджей Жанна Рассказова. Девушке стало плохо на улице – она потеряла сознание. Прохожие вызвали скорую, но медики не смогли помочь.

По данным росСМИ, 29-летняя Рассказова умерла из-за передозировки наркотиков.

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Девушка работала диджеем и моделью, увлекалась серфингом. В 2013 году на протяжении месяца была лицом журнала Playboy, для которого снялась в откровенной фотосессии. Жанна Рассказова родилась в Киеве, откуда переехала в Москву. В российской столице выступала в клубах и на различных мероприятиях.  Она с детства интересовалась музыкой, фотографией и модой. 

Как сообщалось 29 июля, в Москве в чемодане нашли тело известной секс-блогерши.

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Теги: украинка, Москва, наркотики, смерть
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Комментариев (7)
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Сеемма    12.08.2019, 17:26
Оценка:  0
Сеемма
Умерла красивая девушка. Умерла от передозы. Это в школе должны рассказывать, чтобы хотя бы некоторые испугались за свою жизнь. Обошли наркоту стороной.
VSHIVANKA    12.08.2019, 16:58
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ЗАТРАХАЛИ ХОХЛЯДЬ ДО СМЕРТИ....)))
Антибес    12.08.2019, 16:49
Оценка:  -5
Антибес
Какие наркотики!Передозировка спермы стопудово!
Колишній-східняк    12.08.2019, 16:24
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Ну і нащо було про неї писати? Це що, якась поважна персона? Звичайна блять.
Kostos    12.08.2019, 16:30
Оценка:  +4
Kostos
Нэ звычайна, а коштовна
Антибес    12.08.2019, 16:52
Оценка:  +1
Антибес
Сам написал с одного ника,потом сам себе ответил с другого ника...Потеха! :-)
Антибес    12.08.2019, 16:56
Оценка:  0
Антибес
Сначала написал под одним ником,а затем сам себе же ответил но уже под другим ником...Потеха! :-)
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