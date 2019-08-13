В Бельгии теперь нужна лицензия, чтобы кормить котов

Городские власти решили запретить подкармливать бездомных котов без специальной лицензии. При помощи "карты кормильца" власти решили бороться с ростом популяции уличных животных.

Теперь в городе в Бельгии нужна лицензия, чтобы кормить котов Getty Images

Власти города Намюр в Бельгии запретили кормить бродячих котов без соответствующего разрешения, которое обязывает собственника лицензии придерживаться определенных правил. Об этом сообщает RTBF во вторник, 13 августа.

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С 2007 года соответствующие городские службы стерилизовали или кастрировали 1810 кошек и котов. Вопреки этим мерам подкармливание уличных котов жителями способствует их размножению.

Теперь гражданин, который хочет продолжать кормить бродячих котов должен получить разрешение от городской администрации - карту кормильца.

Также власти Намюра сформировали правила для собственников “карты кормильца“. Например, житель обязуется не кормить котов костями или объедками. Когда температура на улице больше 20 градусов по Цельсию, город рекомендует использовать только сухую еду. Также было установлено время специально для кормления бродячих котов.

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Также сообщалось, что постоянно чихающему коту из Британии не могут найти хозяев. Кот, который постоянно чихает, надолго задержался в приюте в Британии, потому что никак не может найти себе хозяев.

